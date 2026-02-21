Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:00, 21 февраля 2026Наука и техника

В наушниках трех брендов нашли вызывающие рак вещества

Mash: Наушники Bose, Samsung и Sennheiser содержат вызывающие рак вещества
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andy Kennedy / Unsplash

В составе наушников трех брендов нашли токсические вещества. Они вызывают рак, поражение печени и нарушение развития мозга, сообщает Telegram-канал Mash

По данным канала, речь идет о наушниках Bose, Samsung и Sennheiser. Ученые проверили 81 пару наушников и нашли в их корпусах повышенное содержание двух соединений — бисфенола А и бисфенола S. Длительный контакт с ними провоцирует уничтожение эндокринной системы, развитие онкологии и нарушение гормонального баланса.

Эксперты призвали власти стран Евросоюза повлиять на компании, но убрать эти химикаты из производства практически нереально.

Ранее ученые из Университета Южной Дании выявили не описанный прежде вирус, который чаще встречается у пациентов с колоректальным раком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса». В России объяснили важность занятия Карповки

    «Оно вернулось, а затем снова улетело». Зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Раскрыты секреты рельефного пресса 55-летней бывшей модели Playboy

    В российском регионе произошло смертельное ДТП

    В красной икре из московских магазинов нашли опасные бактерии

    Орбан пошутил о стремлении Каллас превзойти Наполеона и Гитлера

    В наушниках трех брендов нашли вызывающие рак вещества

    Коалицию желающих призвали ввести войска в Киев и другие города

    Синоптик рассказал о грядущем половодье в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok