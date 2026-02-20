Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

12:43, 20 февраля 2026Наука и техника

Обнаружен связанный с повышенным риском рака кишечника вирус

CM: Вирус внутри кишечной бактерии Bacteroides fragilis повышает риск рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Южной Дании выявили ранее не описанный вирус, который чаще встречается у пациентов с колоректальным раком. Речь идет о бактериофаге — вирусе, живущем внутри кишечной бактерии Bacteroides fragilis. Исследование опубликовано в журнале Communications Medicine (CM).

Бактерия Bacteroides fragilis уже давно ассоциируется с раком кишечника, однако она также присутствует у большинства здоровых людей. Авторы решили изучить не саму бактерию, а ее «внутреннее содержимое». Оказалось, что у пациентов, у которых позже диагностировали рак, Bacteroides fragilis значительно чаще была инфицирована специфическим вирусом.

Первый сигнал исследователи обнаружили в датских клинических данных, а затем проверили гипотезу на международной выборке из 877 человек из Европы, США и Азии. Пациенты с колоректальным раком примерно в два раза чаще имели следы этих вирусов в кишечнике. При этом ученые подчеркивают: речь идет о статистической связи, а не доказательстве причинной роли вируса в развитии опухоли.

Авторы считают, что если вирус действительно меняет свойства бактерии, это может влиять на микробную экосистему кишечника и создавать условия для канцерогенеза. В будущем такие вирусные маркеры теоретически могут использоваться для скрининга: в предварительном анализе отдельные вирусные последовательности позволяли выявить около 40 процентов случаев рака при низкой распространенности среди здоровых людей.

Ранее стало известно, что высокодозированный витамин B3 усиливает лечение рака мозга.

