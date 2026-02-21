Реклама

Мир
19:05, 21 февраля 2026МирЭксклюзив

В Турции сочли политику США несамостоятельной

Политолог Озхан: Внешняя политика США находится под влиянием других государств
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Внешняя политика США по отношению к России и Ближнему Востоку находится под влиянием других государств. Об этом заявил директор по исследованиям Института Анкары Таха Озхан в интервью «Ленте.ру».

«Если честно, я не думаю, что сегодня Россия и Ближний Восток сталкиваются с по-настоящему самостоятельной американской внешней политикой. Политику США в отношении России и региона, по сути, "перехватили" другие страны», — подчеркнул политолог.

По словам Озхана, в политике Вашингтона на Ближнем Востоке ключевую роль играет Израиль. Он добавил, что политика США по отношению к России, в свою очередь, является продолжением линии Европейского союза и Великобритании, которая оказывает на нее наибольшее влияние.

Ранее представители США и Великобритании в Женеве обсудили Россию в гостинице InterContinental.

