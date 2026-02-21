Реклама

21:58, 21 февраля 2026

Венгрия захотела защититься от Зеленского

Орбан заявил о защите венгров от Зеленского, перекрывшего нефтепровод «Дружба»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что должен защитить своих граждан от президента Украины Владимира Зеленского, который перекрыл поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Об этом он написал в социальной сети X.

«Я отвечаю за венгерский народ и за Венгрию. Если кто-то причинит им вред, мой долг — защитить их. Так будет и сейчас. Пока президент Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать от нас никакой поддержки», — заявил он.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Киеву кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать кредит Украине до тех пор, пока она не начнет пропускать через свою территорию российскую нефть.

