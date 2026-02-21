Реклама

Россия
14:15, 21 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Военный связал контроль над Карповкой с подготовкой к полному освобождению Донбасса

Военный Дандыкин: Началась прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

На фронте началась подготовка к боям за переход Донбасса под полный контроль Вооруженных сил России (ВС РФ), сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист отреагировал на сообщение Минобороны России о том, что ВС РФ заняли Карповку в Донецкой народной республике (ДНР).

«На фронте неделя у нас с пятницы по пятницу. Сегодня начало очередной недели, которая начинается с освобожденного населенного пункта. Их еще много. Десятки. А вполне вероятно, если маленькие брать, то и сотни. Так или иначе, мы продвигаемся вперед», — заявил Дандыкин.

Сейчас, можно сказать, началась прелюдия битвы за полное освобождение Донбасса, прежде всего Славянско-Краматорской агломерации

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Военный эксперт рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) ослаблены из-за решений руководства ВСУ о переброске резервов на сумское и запорожское направления.

«У них просто не хватает возможности и сил, чтобы сопротивляться. Единственное, что они могут, это применять беспилотники по нашему не только приграничью, но и в глубину наших территорий», — заключил он.

Ранее в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы (ВС) России заняли Карповку в Донецкой народной республике (ДНР). Также в ведомстве сообщили, что Российская армия поразила объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые Вооруженными силами Украины.

Кроме того, ВС РФ уничтожили транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS производства США и поразили пусковые установки новейших украинских ракет «Фламинго».

