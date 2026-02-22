Арабские и исламские страны осудили заявление посла США в Израиле

Иордания, ОАЭ и Сирия осудили заявление посла США в Израиле Хакаби

Иордания и ряд арабских и исламских государств осудили заявление посла США в Израиле Майка Хакаби о том, что еврейское государство имеет библейское право почти на всю территорию Ближнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД ОАЭ.

«Министерства иностранных дел ОАЭ, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана, Бахрейна, Ливана, Сирии и Палестины, а также секретариаты ОИС, ЛАГ и ССАГПЗ выражают решительное осуждение и глубокую озабоченность по поводу заявлений посла США в Израиле», — говорится в заявлении.

Также в МИД ОАЭ уточнили, что страны категорически не принимают подобные опасные заявления.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль даст жесткий ответ на любые действия Ирана против еврейского государства.