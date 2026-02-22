Атака клещей начнется в неожиданно ранний период

Ученый Калинина: В России начнется ранняя атака клещей

Снежная зима в России помогла клещам выжить под землей — атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее. Об этом рассказала врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина в беседе с РИА Новости.

Ученая отметила, что большой снежный покров защищает клещей от вымерзания даже во время сильных морозов. В Калининградской области они были аномальными для субъекта — до минус 26 градусов в январе. Уточняется, что там, где зимуют клещи, температура была гораздо выше. Сейчас там обрабатываются парки, скверы и другие места отдыха.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов на метеостанции ВДНХ в Москве побила рекорд 1966 года.