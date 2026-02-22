Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:57, 22 февраля 2026Забота о себе

Атака клещей начнется в неожиданно ранний период

Ученый Калинина: В России начнется ранняя атака клещей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Снежная зима в России помогла клещам выжить под землей — атаковать людей и животных они начнут раньше и сильнее. Об этом рассказала врио директора Высшей школы живых систем БФУ имени Канта Евгения Калинина в беседе с РИА Новости.

Ученая отметила, что большой снежный покров защищает клещей от вымерзания даже во время сильных морозов. В Калининградской области они были аномальными для субъекта — до минус 26 градусов в январе. Уточняется, что там, где зимуют клещи, температура была гораздо выше. Сейчас там обрабатываются парки, скверы и другие места отдыха.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов на метеостанции ВДНХ в Москве побила рекорд 1966 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подверглась массированной атаке

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    Российская ракета поразила американский завод по производству сладостей

    ВСУ пригрозили убить мирных жителей в Гуляйполе

    В Германии призвали вернуться к «надежному энергоснабжению» за счет России

    Атака клещей начнется в неожиданно ранний период

    Целая область осталась без света из-за массированной атаки ВСУ

    В России прокомментировали теракт во Львове

    США пообещали хорошие новости по Украине в ближайшее время

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok