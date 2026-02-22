Реклама

Боец ВСУ подбодрил сослуживца на русском языке

Боец ВСУ на русском языке подбодрил сослуживца во время переправы
Юлия Мискевич
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) на русском языке подбодрил сослуживца во время переправы через обледеневший Оскол. Об этом сообщает Украинская служба BBC.

Украинские военные, которые провели 60 дней на передовых позициях, ночью переходили замерзшую реку. Чтобы добраться к побратимам пришлось идти по ледяной воде. Уточняется, что лед разбивали прикладами автоматов.

«Надо чуть-чуть потерпеть, там должен камыш быть», — обратился солдат в сослуживцу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что официально с 2022 года Украина потеряла погибшими 55 тысяч солдат. Он подчеркнул, что в это число не входят бойцы, которые числятся пропавшими без вести.

В августе российская хакерская группировка KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ. Согласно добытой информации, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих.

