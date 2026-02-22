Реклама

Члены ЕС встали на сторону Украины в конфликте с Венгрией

Корреспондент RT Кортер: Члены ЕС встали на сторону Киева в конфликте с Венгрией
Фото: Pixabay

Корреспондент RT Дональд Кортер заявил, что на фоне обострения отношений Украины с Венгрией и Словакией другие члены Евросоюза (ЕС) продолжают «сдувать пылинки» с Киева.

«Брюссель с Киева буквально пылинки сдувает. Когда речь идет о приоритетах, действия говорят громче слов», — заявил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что властям Украины выгодно затягивать военный конфликт с Россией. «Если война закончится, финансирование прекратится. План Украины: не допустить прекращения войны», — написал он.

