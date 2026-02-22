Марочко рассказал об успехах ВС России на гуляйпольском участке

Марочко: ВС России выровняли фронт на участке Зализничное-Терноватое

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России, продвигаясь на гуляйпольском участке, выровняли линию фронта на участке Терноватое-Зализничное в Запорожской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«На участке Терноватая — юго-востоке Зализничного — выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что армия России закрепляется на новых позициях и готовится к дальнейшему продвижению.

Ранее стало известно, что ВС России пробились сквозь оборону врага по трассе к Славянску Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, продолжается зачистка Голубовки, большая часть которой под контролем России.