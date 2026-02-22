Реклама

17:21, 22 февраля 2026

МИД Франции вызовет американского посла из-за его слов о смерти активиста

Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Чарльз Кушнер

Чарльз Кушнер. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Франции вызовет американского посла Чарльза Кушнера, отца зятя президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает France Info.

Причиной являются некорректные высказывания Кушнера насчет смерти ультраправого активиста Квентина Деранка, которого не стало в ходе столкновений с антифашистами в Лионе.

«Мы отвергаем любые попытки использовать эту трагедию… в политических целях», — подчеркнул глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Он добавил, что Париж не нуждается в уроках по вопросам насилия.

Прежде на странице дипмиссии США появился пост об активировавшихся сторонниках левых радикалов и их роли в смерти Деранка.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон попросил Трампа снять санкции США в отношении нескольких европейцев. Среди них оказались Николя Гийу и Тьерри Бретон.

