Стало известно содержание просьбы Макрона к Трампу

Tribune: Макрон попросил Трампа снять санкции США в отношении Бретона и Гийу

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил лидера США Дональда Трампа снять американские санкции с нескольких европейцев. Об этом сообщило издание Tribune.

«Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введенные против Николя Гийу и Тьерри Бретона», — процитировало издание содержание письма, отправленного главе Белого дома на прошлой неделе.

Макрон выразил мнение, что рестрикции в отношении Бретона наносят ущерб независимости ЕС в области регулирования и основываются на ошибочном анализе. Санкции в отношении Гийу, считает французский лидер, подрывают принцип независимости правосудия.

В августе 2025 года США ввели санкции против четырех высокопоставленных представителей Международного уголовного суда (МУС). Под санкции подпали судьи МУС Кимберли Прост и Николас Гийу, а также заместители прокурора Назхат Шамим Хан и Маме Мандиай Нианг, которых Вашингтон обвиняет в выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего главы Минобороны Йоава Галанта.

В декабре 2025 года стало известно, что США ввели визовые санкции против бывшего комиссара Европейского союза (ЕС) Тьерри Бретона и еще четырех человек из-за попыток заставить американские технологические компании контролировать политические высказывания на своих платформах.