На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент

Соскин призвал к импичменту Зеленского за снятие Труханова с должности мэра

Бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что действующий украинский лидер Владимир Зеленский должен вернуть Геннадия Труханова на пост мэра Одессы.

Соскин назвал решение отстранить Труханова от должности нарушением конституции. «За такие вещи импичмент положен. Но у нас же нет Конституционного суда. Он разгромлен, он не укомплектован до сих пор», — сказал он.

По словам Соснина, Труханов должен заняться вопросами жизнеобеспечения города, так как у нынешнего руководства не хватает компетенций, чтобы справиться с ситуацией.

Ранее Зеленский прокомментировал кадровую перестановку внутри страны. По словам украинского лидера, в прошлом году были достигнуты хорошие результаты в работе государственных учреждений, которые необходимо расширить, а также выявлены проблемы, которые не должны сохраниться в новом году.