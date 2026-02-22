На Украине вновь призвали ограничить работу Telegram

Замглавы Офиса президента Верещук призвала ограничить работу Telegram

Замглавы Офиса президента Ирина Верещук в своем канале призвала ограничить работу мессенджера Telegram.

«Сегодняшний теракт во Львове снова ставит вопрос о Telegram и других подобных анонимных платформах», — написала она.

По словам Верещук, произошедшее — это очередное напоминание подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ на Украине.

«Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать», — добавила она.

Теракт во Львове произошел в ночь с 21 на 22 февраля. Известно, возле городского СИЗО взорвался автомобиль. Жертвой взрыва стала 23-летняя сотрудница полиции.