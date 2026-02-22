Реклама

На Западе рассказали о совместной духовной практике Зеленского и Каллас

Христофору: Зеленский и Каллас читают совместные аффирмации о победе Украины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский, руководитель Евродипломатии Кая Каллас, а также глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен начинают свое утро с аффирмации о победе Украины над Россией. О совместной духовной практике трех лидеров рассказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский просыпается и по утрам говорит: "Мы не проигрываем войну, мы не проигрываем войну". Кая Каллас делает так же, Урсула делает так же», — сыронизировал журналист.

Он добавил, что лидеры Украины и Евросоюза глубоко заблуждаются, что способны реально ослабить Россию.

11 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. По словам главы ЕК, сильная Украина делает Европу более безопасной.

