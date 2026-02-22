Реклама

На Западе высказались о войне с Россией

Политик Мема: Войска Запада на Украине могут спровоцировать Россию на ответ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Появление войск стран Запада на Украине может спровоцировать Россию на ответ. Об этом в соцсети X написал финский политик Армандо Мема.

По его словам, последствия отправки войск будут ужасными, так как существует вероятность начала полномасштабной войны.

«Не могу понять, насколько глупым нужно быть, думая об отправке западных войск, не задумываясь об ужасных последствиях для всей Европы», — высказался он.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал немедленно ввести войска на территорию Украины, не дожидаясь решения Москвы о прекращении огня.

