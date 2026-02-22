Назван новый повод для украинцев покинуть страну

Политолог Харгитаи: Украинцы могут начать искать возможности уехать

Украинцы могут начать искать возможности уехать из-за действий киевских властей, которые привели к обострению отношений Украины, Венгрии и Словакии. Новый повод покинуть страну для украинцев назвал политолог Аттила Харгитаи, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, после слов венгерского премьера Виктора Орбана о возможном ограничении поставок электроэнергии на Украину, ситуация для домохозяйств страны дополнительно ухудшится.

«Любое дополнительное давление неизбежно ударит по домохозяйствам. В такой ситуации часть населения может просто начать искать возможности уехать», — заявил он, отметив, что жизнь без электричества становится невыносимой.

Ранее сообщалось, что венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто выдвинул Киеву жесткий ультиматум. Он заявил, что Будапешт будет блокировать кредит до тех пор, пока Украина не начнет пропускать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». Кроме запрета на кредит, Венгрия и Словакия прекратили поставку Киеву дизельного топлива.