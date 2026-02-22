Реклама

Назван самый желанный подарок для мужчин к 23 Февраля

Большая часть российских мужчин заявила, что хочет получить на 23 Февраля деньги
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom  

Большая часть участвовавших в опросе российских мужчин заявила, что хочет получить на 23 Февраля деньги, при том что в реальности их будут ждать носки. Данные опроса публикует РИА Новости.

Как сообщает агентство, вариант «деньги» в посвященном подаркам опросе назвали самым желанным у 17 процентов респондентов, причем наиболее популярным этот пункт стал у россиян в возрасте до 35 лет. Вторую и третью строчки заняли соответственно инструменты и путешествия.

Отмечается, что в реальности большинство мужчин получит стандартный набор на 23 Февраля — белье и наборы для бритья, а каждый четвертый и вовсе останется без подарка.

Ранее священник РПЦ назвал неуместными застолья на 23 Февраля. По его словам, почтить воинов можно другими способами.

