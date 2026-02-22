Реклама

Назван способ распознать одиночество у домашнего питомца

Кинолог Голубев: Распознать одиночество у собаки можно по слишком длинному сну
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nelli Nekrasova / Shutterstock / Fotodom

Распознать одиночество у собаки можно по слишком длинному сну у этого домашнего питомца. Этот способ назвал кинолог Владимир Голубев, его слова приводит РИА Новости.

По словам Голубева, если животное спит более 12-14 часов в сутки, это может говорить о том, что оно страдает от недостатка общения с хозяином или с сородичами. Другими признаками одиночества может быть интенсивное вылизывание, уничтожение домашней обстановки или громкий вой.

«Если правильно наладить режим, давать [собаке] достаточно нагрузки и внимания, то ваша занятость может не быть помехой», — отметил кинолог.

Ранее кинолог из Великобритании назвал способы успокоить домашнюю собаку в праздники, когда приходит много гостей. Он заявил, что классическая музыка, играющая в доме, быстро успокоит питомцев, которые нервничают каждый раз, когда звонит дверной звонок.

