03:57, 22 февраля 2026Россия

Недалеко от въезда в Махачкалу нашли тела двух мужчин

Mash Gor: Тела двух мужчин обнаружили на СТО Карабудахкентском районе Дагестана
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

В Карабудахкентском районе Дагестана на станции технического обслуживания (СТО) 21 февраля были обнаружены тела двух человек, об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Мужчины лежали мертвыми в боксе недалеко от въезда в Махачкалу. По предварительной версии, они чинили заведенную «Газель» в закрытом помещении и надышались угарным газом.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

До этого стало известно о другом происшествии: жительница Дагестана едва не убила собственного мужа лопатой. Женщина ударила супруга по голове инвентарем несколько раз из-за того, что он часто переписывался с туристской.

