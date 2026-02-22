Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:27, 22 февраля 2026Экономика

Немецкий вице-канцлер назвал главных пострадавших от пошлин Трампа

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль: Сильнее всего от пошлин США страдают американцы
Дмитрий Воронин

Фото: Mario Tama / Getty Images

Главными пострадавшими от введенных администрацией президента США Дональда Трампа импортных пошлин являются сами американцы. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил немецкий вице-канцлер, министр финансов и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.

По его словам, Европа, выстраивая «новые торговые связи по всему миру» и заключая соглашения о свободной торговле, сумела дать отпор Трампу, «угрожавшему пошлинами из-за ситуации вокруг Гренландии». «Мы, европейцы, выступили настолько четко и сплоченно, что президент США уступил», — поделился немецкий политик.

«Пошлины наносят ущерб экономике по обе стороны Атлантики, но больше всего от них страдают сами американские граждане», — сказал также он.

Говоря о решении Верховного суда США, признавшего тарифы Трампа незаконными, Клингбайль отметил, что «отраслевые пошлины в таких ключевых секторах, как автомобилестроение и сталелитейная промышленность, сохраняются», анонсированы и новые ограничения, на фоне чего «уровень неопределенности остается высоким».

Трамп, отреагировав на пятничный вердикт суда, сначала подписал указ о введении глобальной пошлины в размере 10 процентов на импорт из всех стран мира, а затем поднял его до 15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы должны усиливать наше ПВО». Зеленский вновь обратился к Западу за помощью после ночных ударов России. О чем он попросил?

    История крупнейшего ограбления в России. Куда исчезло «золото Колчака»

    Овечкин и Малкин никогда не станут олимпийскими чемпионами. Как и почему их лишили последнего шанса

    Россияне активно скупают автомобили одного класса

    Блогер из России соблазнил десятки чернокожих женщин и попал в списки Интерпола

    Немецкий вице-канцлер назвал главных пострадавших от пошлин Трампа

    Назван способ распознать одиночество у домашнего питомца

    В Британии рассказали о превосходстве российских войск над ВСУ в людях и вооружении

    Кличко замялся при ответе на вопрос журналиста о доверии Трампу

    В России заявили об ответе за участие Британии в покушении на генерала Алексеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok