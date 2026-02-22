Немецкий вице-канцлер назвал главных пострадавших от пошлин Трампа

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль: Сильнее всего от пошлин США страдают американцы

Главными пострадавшими от введенных администрацией президента США Дональда Трампа импортных пошлин являются сами американцы. Об этом в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил немецкий вице-канцлер, министр финансов и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.

По его словам, Европа, выстраивая «новые торговые связи по всему миру» и заключая соглашения о свободной торговле, сумела дать отпор Трампу, «угрожавшему пошлинами из-за ситуации вокруг Гренландии». «Мы, европейцы, выступили настолько четко и сплоченно, что президент США уступил», — поделился немецкий политик.

«Пошлины наносят ущерб экономике по обе стороны Атлантики, но больше всего от них страдают сами американские граждане», — сказал также он.

Говоря о решении Верховного суда США, признавшего тарифы Трампа незаконными, Клингбайль отметил, что «отраслевые пошлины в таких ключевых секторах, как автомобилестроение и сталелитейная промышленность, сохраняются», анонсированы и новые ограничения, на фоне чего «уровень неопределенности остается высоким».

Трамп, отреагировав на пятничный вердикт суда, сначала подписал указ о введении глобальной пошлины в размере 10 процентов на импорт из всех стран мира, а затем поднял его до 15 процентов.