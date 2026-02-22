Реклама

Культура
09:19, 22 февраля 2026Культура

Оплату за выступление Долиной в московском баре раскрыли

РИА Новости: Долина заработает 3,5 миллиона за три концерта в баре
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина в результате трех выступлений только в одном московском баре может заработать порядка 3,5 миллиона рублей. Об этом со ссылкой на источники сообщает РИА Новости.

«Концертная площадка рассчитана всего на 91 место. Самый дешевый билет обойдется зрителям в 9,5 тысячи рублей. В продаже есть места за столиками стоимостью 12,5 тысячи и 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения», — говорится в публикации.

Отмечается, что концерты артистки запланированы на 6 марта, 25 мая и 26 июля.

Ранее директор Долиной Сергей Пудовкин опроверг сообщения о том, что певица подала заявку на оформление товарного знака в сфере недвижимости. По его словам, у артистки больше не будет «интересов в этой сфере».

