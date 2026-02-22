Просьбу Макрона к Трампу назвали позором

Филиппо назвал позором просьбу Макрона снять санкции США с экс-еврокомиссара

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко отреагировал в соцсети X на просьбу президента страны Эммануэля Макрона к его американскому коллеге Дональду Трампу о снятии санкций США с бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретона. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным газеты Tribune, Макрон написал Трампу письмо, содержащее просьбу отменить ограничения, введенные в отношении ряда европейцев, включая двух французов — Бретона и судью Международного уголовного суда (МУС) Николя Гийу. В послании санкции были названы несправедливыми и основаннными на ошибочном анализе.

«Какой позор! <...>Это полное переворачивание ценностей, что является отличительной чертой макронизма!» — заявил в связи с этим Филиппо.

В конце прошлого года госсекретарь США Марко Рубио объяснил попытками цензурировать американские платформы и спикеров запрет на въезд в страну для Бретона — одного из главных разработчиков Закона ЕС о цифровых услугах — и еще четверых человек. Как напоминает агентство, замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс отмечала, что Бретон опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на указанный закон, угрожал миллиардеру Илону Маску накануне его онлайн-интервью с Трампом.

