06:44, 22 февраля 2026Наука и техника

Россиянам рассказали об опасности приема горячих ванн

Врач Сысоева: Горячие ванны опасно принимать при повышенной температуре
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Россиянам рассказали, в каких случаях прием горячих ванн может быть опасен для здоровья. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Екатерину Сысоеву, исполняющую обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы минздрава Подмосковья, врача-терапевта.

Ванную с горячей водой нельзя принимать при повышенной температуре и сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Слишком горячая вода может быть опасной, вызывая перегрев или головокружение», — пояснила Сысоева.

Врач также добавила, что во время болезни лучше принимать ванну с умеренно теплой водой и не дольше 15 минут. В таком случае это поможет облегчить симптомы простуды, улучшить кровообращение и расслабить мышцы.

Ранее стало известно о смерти 25-летнего мужчины, который с температурой 39 градусов решил принять горячую ванну по совету подруги.

