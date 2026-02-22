Российская ракета поразила американский завод по производству сладостей

Сибига: ВС РФ нанесли удар по американскому заводу Mondelez в Тростянце

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по американскому заводу сладостей компании Mondelez в Тростянце на востоке Украины. Завод выпускает печенье Oreo, шоколад Alpen Gold и другие продукты. Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X, ракета попала в одно из производственных зданий.

Сибига заявил, что когда Россия поражает такие объекты, она якобы нацелена не только на Украину, но и на американские бизнес-интересы в Европе.

«Москва не может говорить об экономическом диалоге с Соединенными Штатами, атакуя принадлежащие США производственные объекты», — написал украинский министр.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированную атаку на Запорожскую область, и оставили весь российский регион без электричества.