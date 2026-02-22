Считавшийся мертвым российский боец очнулся в морге

Считавшийся мертвым после тяжелого ранения российский боец очнулся в морге

Военнослужащий РФ Александр Рочев с позывным «Лис» очнулся в морге после того, как медики сочли его погибшим при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.

Боец объяснил, что инцидент произошел после эвакуации раненых из Запорожской области, куда подразделение Рочева было перенесено из зоны боевых действий. По его словам, он пришел в сознание, находясь на каталке в помещении, которое оказалось моргом.

«Потом просто просыпаюсь, какой-то стол металлический, стоит женщина вроде бы со шлангом, поливает меня водой», — рассказал боец.

Ранее российский военный в одиночку взял в плен восемь украинских солдат под Красноармейском в ДНР.