Силовикам захотели дважды в год повышать зарплату

Депутат Госдумы Панеш предложил дважды в год индексировать зарплату силовикам

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Каплан Панеш предложил дважды в год индексировать зарплату сотрудникам силовых ведомств. Его цитирует РИА Новости.

«Мы предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год. Оно должно строго соответствовать фактическому уровню инфляции», — сказал парламентарий в беседе с агентством.

