19:30, 22 февраля 2026Россия

Силовикам захотели дважды в год повышать зарплату

Депутат Госдумы Панеш предложил дважды в год индексировать зарплату силовикам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Каплан Панеш предложил дважды в год индексировать зарплату сотрудникам силовых ведомств. Его цитирует РИА Новости.

«Мы предлагаем ввести для сотрудников всех силовых ведомств и правоохранительных органов гарантированное повышение заработной платы два раза в год. Оно должно строго соответствовать фактическому уровню инфляции», — сказал парламентарий в беседе с агентством.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру», что с 1 марта будут увеличены пенсии тех граждан, которым в феврале исполнилось 80 лет.

