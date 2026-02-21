В Госдуме заявили о повышении пенсий для одной категории россиян с 1 марта

Бессараб: С марта будут увеличены пенсии тех, кому исполнилось 80 лет в феврале

В России с 1 марта будут увеличены пенсии тех граждан, которым в феврале исполнилось 80 лет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 марта отдельных повышений не планируется. Единственное исключение составляют те, кому исполнилось 80 лет в феврале. Автоматически в беззаявительном порядке для них будет увеличена фиксированная выплата в два раза», — заявила Бессараб.

Депутат напомнила, что с 1 января для 38 миллионов получателей произошла индексация страховых пенсий, а с 1 февраля произошли изменения в социальном блоке.

«Была проведена индексация всех социальных выплат, социальных гарантий, которые реализуются через Социальный фонд России. Социальные выплаты, а их больше 40, были увеличены на 5,6 процента. С 1 апреля будет повышена социальная пенсия на 6,8 процента почти для 4,5 миллиона россиян», — заключила она.

