09:35, 22 февраля 2026

Союзник Украины сообщил Киеву плохие новости

Глава МИД Финляндии Валтонен призналась в неспособности помочь Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Элина Валтонен

Элина Валтонен. Фото: Matthias Schrader / AP

Финляндия как союзник Украины оказывает стране всю возможную помощь и больше не может ничего передать Киеву. Плохие новости для Украины сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью телепрограмме Yle Ykkösaamu.

«Финляндия делает все, что в наших силах, но спустя почти четыре года (…) мы направили все, что могли. И теперь [Надежда] только на 90-миллиардный кредит [Евросоюза]», — призналась дипломат.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европарламент одобрил выделение Украине дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. По словам главы ЕК, сильная Украина делает Европу более безопасной.

20 февраля стало известно, что Венгрия заблокировала кредит. Постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи Киеву финансовых средств 20 февраля, что привело к отмене этого решения из-за отсутствия необходимого единогласия.

