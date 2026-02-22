Реклама

Спецслужбы США сообщили о новых ядерных разработках Китая

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Власти Китая могут разрабатывать новое поколение ядерного оружия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спецслужбы США.

По данным телеканала, КНР уже провела по меньшей мере одно испытание в рамках преобразования своего ядерного арсенала.

Уточняется, что Китай якобы сможет располагать техническими возможностями, которыми на данный момент не обладает ни одна из доминирующих ядерных держав.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно заявил, что КНР провела тайное ядерное испытание в 2020 году. По его словам, власти Соединенных Штатов располагают данными о том, что Китай проводил ядерные взрывные испытания, включая подготовку зарядов мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте.

