11:02, 22 февраля 2026Россия

У части российских школьников из программы пропадет один предмет

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: VPales / Shutterstock / Fotodom  

У части российских школьников из программы пропадет один предмет — обществознание. О том что предмет частично уберут из программы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Минпросвещения, речь идет об учащихся восьмых классов.

«С 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в девятых-одиннадцатых классах», — сообщил он, отметив, что отказ от обществознания в восьмом классе — следствие перехода на новую модель обучения.

Ранее сообщалось, что российских дошкольников научили защищаться от превращения в биодроны.

