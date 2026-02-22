У части российских школьников из программы пропадет один предмет

У части российских школьников из программы пропадет один предмет — обществознание. О том что предмет частично уберут из программы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Минпросвещения, речь идет об учащихся восьмых классов.

«С 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в девятых-одиннадцатых классах», — сообщил он, отметив, что отказ от обществознания в восьмом классе — следствие перехода на новую модель обучения.

