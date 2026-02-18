Российских дошкольников научили защищаться от превращения в биодронов

В Мордовии детсадовцам провели лекции по защите от вербовки

В день профилактики терроризма в детских садах Мордовии прошли лекции, на которых дошкольников учили защищаться от вербовки, экстремистских идей и превращения в «биодрона». Сообщения об этом появились на страницах образовательных учреждений региона в соцсети «ВКонтакте».

Так, в детсаду «Солнышко» в Краснослободске воспитанникам рассказали, что от становления «биодроном» защитят доверительные отношения в дошкольном учреждении и семье. А в детсаду «Сказка» в Атюрьевском районе призвали быть бдительными, осторожными и внимательными.

В свою очередь, в художественной школе Рузаевского района детям пояснили, что биодронами называют человека, которым управляют дистанционно. «Он сам не всегда понимает, что стал частью преступной схемы: может передать «посылку», поджечь чужое имущество, оставить закладку или просто «лайкнуть» опасный пост», — говорится в посте учреждения.

