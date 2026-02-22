Реклама

08:34, 22 февраля 2026Мир

Уиткофф оценил честность Путина

Уиткофф заявил, что Путин всегда был честен с ним и отмечал неприемлемые темы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин был всегда честен с ним. Об этом представитель Дональда Трампа заявил в интервью Ларе Трамп на телеканале Fox News.

«Он [Путин] всегда был со мной честен. Когда я это говорю, меня тут же начинают критиковать, но это точное утверждение. Он сам сказал мне, что для него неприемлемо», — подчеркнул Уиткофф.

Кроме того, спецпосланник американского лидера подчеркнул, как важно понимать мотивации и цели Путина. Он отметил, что встречи, которые проводятся с российской стороной, крайне важны для понимания позиции Москвы.

Ранее Трамп похвалил Уиткоффа и вспомнил его первую встречу с Путиным. Глава Белого дома подчеркнул, что его представитель нравится всем — и на Украине, и в России, и в Европе — и со всеми способен найти общий язык.

