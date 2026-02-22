Реклама

12:52, 22 февраля 2026

В Германии назвали отказ от российского газа неподготовленным

Дмитрий Воронин

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Власти Германии, отказавшиеся от газа из России, оказались не готовы к обеспечению страны топливом в новых условиях. Соответствующий комментарий главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера приводит РИА Новости.

Политик отметил, что из США страна сейчас получает небольшой объем сжиженного природного газа, а с учетом наличия всего четырех терминалов для его приема при увеличении поставок все равно возникали бы очереди из газовозов. «Власти ни к чему не подготовились», — резюмировал Нимайер, отметив, что канцлер Фридрих Мерц сейчас пытается договориться о поставках из Катара, но между сторонами по-прежнему есть разногласия по их условиям.

По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, которые приводит российское информагентство, к 16 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 22,99 процента.

Ранее СМИ писали, что немецкие власти рассматривают возможность импорта СПГ из Аргентины. Также сообщалось, что рост военных расходов в феврале позволил немецкой промышленности впервые с 2022 года перейти к небольшому росту.

