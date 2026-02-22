Реклама

В Германии призвали вернуться к «надежному энергоснабжению» за счет России

Лидер АдГ Вайдель призвала возобновить поставки дешевых энергоресурсов из России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Maksim Konstantinov

В Германии вновь выступили за возобновление поставок энергоресурсов из России. По словам сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, это способ вернуться к «надежному энергоснабжению», трансляция ее выступления велась на YouTube-канале АдГ.

«Нам нужно закупать источники энергии, природный газ и нефть, там, где они дешевле всего — а именно в России <...> Именно поэтому "Альтернатива для Германии" всегда выступала за мирные переговоры между Украиной и РФ», — напомнила политик.

До этого глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил о критическом положении ВРГ из-за отказа от российского газа. Он подчеркнул, что, сохраняя жесткую линию в отношении российских энергоресурсов, немецкие власти лишили страну надежного и предсказуемого источника топлива на зиму.

