В Иране разразились новые антиправительственные протесты

FT: В Иране студенты вышли на новые антиправительственные протесты

В Иране начались новые антиправительственные протесты. Как передает британское издание Financial Times, в первый день нового учебного семестра студенты нескольких университетов на территориях кампусов устроили столкновения с проправительственными группами.

В протестах приняли участие студенты престижных технологических вузов имени Амира Кабира и имени Шарифа, расположенных в центральном и западном Тегеране. Все учащиеся скандировали лозунги против иранских властей и высшего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.

В материале также уточняется, что все протесты проходят на фоне обострения напряженности в отношениях Ирана с Соединенными Штатами Америки (США).

Затяжные протесты начались в Иране в декабре 2025 года на фоне девальвации местной валюты — иранского риала. В протестах погибли около двух тысяч человек.

Ранее глава Министерства финансов Америки Скотт Бессент признался в провоцировании массовых протестов в Иране.