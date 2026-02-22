Реклама

В Кремле рассказали о роли ЕС в переговорах по Украине

Песков: ЕС ничем не может помочь переговорному процессу по Украине
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Женеве

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Женеве. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Евросоюз (ЕС) не способен ничем помочь переговорному процессу по Украине. Роль европейских союзников урегулирования конфликта раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не видим смысла в участии европейцев, они ничем не могут помочь, учитывая их настроения», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Он напомнил о заявлениях главы Евродипломатии Каи Каллас, согласно которым Россию в результате мирных соглашений необходимо принудить к ограничению войск, и назвал ее позицию неконструктивной.

Песков также прокомментировал сообщения об угрозе Эстонии ядерным оружием. По его словам, Россия не угрожает европейским странам.

