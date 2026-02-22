Реклама

Кремль ответил на обвинения в угрозах Европе

Песков сказал, что Россия не угрожает Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия не угрожает странам Европы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина об ответе Москвы на готовность Эстонии разместить ядерное оружие НАТО. Комментарий приводится в Telegram Зарубина.

«Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам», — сказал представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что замахнувшаяся на ядерное оружие Эстония автоматически превращается в особую мишень для России.

