Желание Эстонии разместить ядерное оружие вызвало жесткую реакцию в России

Депутат Колесник: Замахнувшаяся на ядерное оружие Эстония превращается в мишень

Замахнувшаяся на ядерное оружие Эстония автоматически превращается в особую мишень для России. Так на заявления эстонских властей о желании разместить в стране ядерное оружие отреагировал депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник, его слова приводит портал NEWS.ru.

Намерения Эстонии вызвали у депутата жесткую реакцию — он предрек уничтожение этой страны.

Видимо, Эстония решила утопиться в Балтийском море (...) Таким образом [она] превращается в особую мишень, держится на особом контроле и первая подлежит уничтожению в случае плохого развития событий Андрей Колесник

Ранее в Эстонии пригрозили перенести боевые действия на территорию России. В Госдуме высмеяли эти угрозы.