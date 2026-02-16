В Госдуме высмеяли заявление Эстонии о войне с Россией

Депутат Колесник высмеял заявление Эстонии о войне с Россией

Заявление главы МИД Эстонии о вариантах развития событий при нападении России довольно абсурдно, потому что никто не планирует вторгаться в эту страну, сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что в случае нападения Эстония при поддержке НАТО сможет перенести боевые действия на территорию России. Он выразил уверенность, что сейчас НАТО обладает наибольшим в своей истории военным потенциалом.

«Зачем нам куда-то вторгаться? У нас хватает своих проблем. Я думаю, что все-таки руководителя МИД Эстонии сразила мания величия. Все время Эстония заявляет, что на нее вот-вот нападут, но, к их, видимо, величайшему сожалению, никто не нападает», — прокомментировал Колесник.

Депутат также отметил, что небольшие страны Евросоюза постоянно делают какие-то заявления об угрозах. Вместе с тем, по его словам, более серьезные республики воздерживаются от подобного рода высказываний.

Ранее глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин признал нежелание России атаковать Прибалтику. По его словам, Россия старается минимизировать опасность возможного конфликта, следя за траекторией полета беспилотников и маршрутом следования самолетов, чтобы не создавать инцидентов.