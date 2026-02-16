Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:30, 16 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме высмеяли заявление Эстонии о войне с Россией

Депутат Колесник высмеял заявление Эстонии о войне с Россией
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заявление главы МИД Эстонии о вариантах развития событий при нападении России довольно абсурдно, потому что никто не планирует вторгаться в эту страну, сказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна заявил, что в случае нападения Эстония при поддержке НАТО сможет перенести боевые действия на территорию России. Он выразил уверенность, что сейчас НАТО обладает наибольшим в своей истории военным потенциалом.

«Зачем нам куда-то вторгаться? У нас хватает своих проблем. Я думаю, что все-таки руководителя МИД Эстонии сразила мания величия. Все время Эстония заявляет, что на нее вот-вот нападут, но, к их, видимо, величайшему сожалению, никто не нападает», — прокомментировал Колесник.

Депутат также отметил, что небольшие страны Евросоюза постоянно делают какие-то заявления об угрозах. Вместе с тем, по его словам, более серьезные республики воздерживаются от подобного рода высказываний.

Ранее глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин признал нежелание России атаковать Прибалтику. По его словам, Россия старается минимизировать опасность возможного конфликта, следя за траекторией полета беспилотников и маршрутом следования самолетов, чтобы не создавать инцидентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    ВВС США впервые перебросили микрореактор по воздуху

    Россиянка получила в подарок от мужа Cartier и попала на штраф

    В Госдуме предложили ввести шестизначные штрафы за одну уловку при продаже автомобилей

    Бесплодная женщина родила две пары близнецов в один день с разницей в год

    В Госдуме призвали решать квартирный вопрос как в Белоруссии

    Рябков рассказал об угрозах и рисках в ходе переговоров по Украине

    Пострадавшей от любовника россиянке дали одно право

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok