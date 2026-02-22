В МИД рассказали о новом майдане на Украине

Мирошник: При Зеленском на Украине невозможен новый майдан

При президенте Украины Владимире Зеленском новый майдан с целью его свержения невозможен из-за полного уничтожения конкуренции и подавления демократических свобод. Об этом рассказал посол МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«В среднесрочной перспективе майдан против Зеленского невозможен. Майданы, массовые протесты происходят только на фоне демократического правления. На фоне военной диктатуры такого рода протесты моментально ликвидируются», — заявил дипломат.

Он объяснил, что западные союзники Киева также не позволят провести на Украине новый госпереворот.

Ранее бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Верховную Раду объявить Зеленскому импичмент. По его словам, Зеленский незаконно лишил гражданства экс-мэра Одессы Геннадия Труханова и нарушил Конституцию.