Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:13, 22 февраля 2026Бывший СССР

В МИД рассказали о новом майдане на Украине

Мирошник: При Зеленском на Украине невозможен новый майдан
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

При президенте Украины Владимире Зеленском новый майдан с целью его свержения невозможен из-за полного уничтожения конкуренции и подавления демократических свобод. Об этом рассказал посол МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«В среднесрочной перспективе майдан против Зеленского невозможен. Майданы, массовые протесты происходят только на фоне демократического правления. На фоне военной диктатуры такого рода протесты моментально ликвидируются», — заявил дипломат.

Он объяснил, что западные союзники Киева также не позволят провести на Украине новый госпереворот.

Ранее бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Верховную Раду объявить Зеленскому импичмент. По его словам, Зеленский незаконно лишил гражданства экс-мэра Одессы Геннадия Труханова и нарушил Конституцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ложный вызов полиции во Львове обернулся терактом. Что известно о произошедшем?

    Венгрия и Словакия обещают отключить электричество Украине. Появилась весомая причина

    СССР мог построить Большой адронный коллайдер первым. Почему под Протвином зарыли миллиарды и забыли о них

    Москвичей предупредили о самом тяжелом лете

    Назван самый желанный подарок для мужчин к 23 Февраля

    Один российский спортсмен выступит в заключительный день Олимпиады-2026

    Экс-полковник СБУ раскрыл подробности о роли Запада в событиях на Майдане

    В МИД рассказали о новом майдане на Украине

    Олимпийский чемпион из Норвегии ответил на критику Большунова

    Арабские и исламские страны осудили заявление посла США в Израиле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok