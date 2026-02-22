Реклама

Влияние блокировки Starlink на связь бойцов ВС России объяснили

Боец Пономарь: Блокировка Starlink не влияет на связь бойцов ВС РФ в зоне СВО
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Блокировка спутниковой станции Starlink не повлияет на обеспечение связью подразделений группировки войск «Восток», выполняющих задачи в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил начальник станции связи с позывным Пономарь, передает Минобороны России в Telegram-канале.

«У нас имеются свои средства, которых достаточно для обеспечения стабильной и непрерывной связью подразделений», — отметил он.

Уточняется, что техника обеспечивает защищенную широкополосную связь напрямую со спутника. Кроме того, она может выступать основным и резервным каналами в случае повреждения наземных линий.

В начале февраля на Украине подтвердили отключение части терминалов Starlink. Это произошло из-за необходимости верификации терминалов в белых списках.

