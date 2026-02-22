Реклама

Захарова объяснила сохранение государственности Венесуэлы

Захарова рассказала, как Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Россия помогла сохранить государственность Венесуэлы. С таким заявлением в интервью ТАСС выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы же прекрасно понимаете, что, если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось. С ними бы не вели переговоры», — объяснила дипломат.

По словам дипломата, именно благодаря поддержке Москвы с Каракасом общаются «как с теми, кто за столом переговоров».

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности призвала изгнать Россию из Венесуэлы.

