23:31, 22 февраля 2026

Застрявшие в Мексике россияне рассказали об обстановке в стране

Застрявшие в Мексике туристы из России рассказали о поджогах
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gabriel Trujillo / Reuters

Застрявшие в Мексике туристы из России в беседе с «Известиями» рассказали об обстановке в стране.

«Везде поджоги: магазины, авто, автобусы. Военные проехали по улице и всем рекомендовали укрыться в домах. Город опустел. Транспорта нет», — рассказал турист Михаил П.

По его словам, из-за беспорядков аэропорты отменили рейсы.

Другая россиянка рассказала изданию Baza, что не может вылететь из Гвадалахары. По ее словам, туристам рекомендуют оставаться в отелях, а авиарейс отложили на неопределенный срок.

Ранее сообщалось, что в Мексике вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о ликвидации одного из самых разыскиваемых наркобаронов страны Немесио Осегера Сервантеса (Эль Менчо).

