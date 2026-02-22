Реклама

Зеленский рассказал о закрытых деталях теракта во Львове

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anastasiia Smolienko / Reuters

Не все детали о теракте во Львове, жертвой которого стал один человек и пострадали 15, можно раскрывать публично. Так трагедию прокомментировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Министр внутренних дел Украины доложил о деталях расследования теракта во Львове. Не все сейчас можно говорить публично», — заявил украинский лидер.

О каких именно деталях расследования идет речь, не уточняется. Зеленский также рассказал, что по делу задержаны несколько человек.

Теракт во Львове произошел в ночь с 21 на 22 февраля. Известно, возле городского СИЗО взорвался автомобиль. Жертвой взрыва стала 23-летняя сотрудница полиции.

