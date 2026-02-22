Зеленский выступил с заявлением после массированной ночной атаки

Зеленский: Ночью удары наносились по объектам украинской энергетики и логистики

В ходе российской массированной ночной атаки удары наносились по объектам украинской энергетики и логистики. С заявлением после атаки выступил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«На этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах», — заявил украинский лидер.

Он заявил, что в ходе ночной атаки по Украине было выпущено 50 баллистических ракет и около 240 дронов.

Россия нанесла комбинированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины в ночь с 21 на 22 февраля. В Киеве целью атаки стали Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6.