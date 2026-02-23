Реклама

21:38, 23 февраля 2026

Зеленский сообщил о двух годах жизни в бункере

Владимир Зеленский заявил, что два года жил в бункере
Марина Совина
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что два года жил в бункере. Об этом он сообщил в интервью Agence France-Presse (AFP).

По его словам, он жил в бункере и работал в офисе президента. «Да, идти на ночь туда, сидеть в бункере, но возвращаться все равно нужно сюда», — заявил президент Украины. Он добавил, что в настоящее время спускается туда только во время ночных воздушных тревог, но не днем. Как утверждает Зеленский, за такую позицию он подвергается критике со стороны охраны, поскольку «что это за пример для людей». Украинский лидер признал, что это неправильно, однако подчеркнул, что у него «такой путь».

Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Владимир Зеленский в феврале 2022 года звонил из бункера в Киеве с просьбой создать над Украиной бесполетную зону. Однако он получил отказ.

