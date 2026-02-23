Еще одна страна захотела ускоренно вступить в ЕС

Politico: Исландия захотела возобновить вступление в ЕС как можно быстрее

Исландия может провести референдум о возобновлении процесса вступления в Европейский союз (ЕС) уже к 2027 году. Об этом пишет издание Politico.

Парламент страны может объявить дату всенародного голосования уже в ближайшие недели. «На бумаге это было бы не так уж сложно; может даже потребоваться всего год», — рассказал изданию высокопоставленный европейский чиновник на правах анонимности.

Если исландцы на референдуме одобрят евроинтеграцию, то североевропейское государство может ускоренно вступить в Евросоюз раньше многих других кандидатов. Вместе с тем между Брюсселем и Рейкьявиком остаются спорные вопросы — в частности, право на рыболовство, которое играет важную роль в исландской экономике.

Исландия уже подавала заявку на членство в Евросоюзе в 2009 году после международного экономического кризиса. Однако в 2015 году Министерство иностранных дел страны сообщило о ее отзыве.

Ранее Исландия оказалась одной из многих стран, вошедших в список «целей» президента США Дональда Трампа по версии его избирателей. По данным опроса Politico, почти две трети сторонников американского лидера одобряют военные действия в подобных «странах-целях».