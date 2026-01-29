Избиратели одобрили военные действия Трампа в одной из «стран-целей»

Politico: 65 % избирателей Трампа одобряют военные действия в одной из стран

Более половины избирателей президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа поддерживают военные действия хотя бы в одной из потенциальных «стран-целей». Об этом говорят результаты опроса, проведенного изданием Politico.

Исходя из результатов, 65 процентов избирателей Трампа заявили, что поддерживают его военные действия. Кроме того, 50 процентов опрошенных заявили, что Вашингтону надо предпринять военные действия в Иране, 32 процента выбрали Мексику, а еще 30 процентов — Колумбию.

25 процентов опрошенных считают, что Америка должна направить военные силы на Китай, а 21 процент — на Гренландию. Также в списке «стран-целей» оказались Куба, Нигерия, Тайвань, Панама и Исландия.

В опросе приняли участие 2 093 американца.

