00:45, 23 февраля 2026

Фицо заявил о росте недоверия в ЕС из-за Украины

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости / POOL

Внутри Европейского союза (ЕС) растет недоверие из-за Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем обращении к нации, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Внутри ЕС жесточайшим образом возрастает недоверие. Если ЕС будет предпочитать интересы Украины законным интересам государств — членов ЕС, то это приведет к неспособности ЕС принимать важные решения», — сказал Фицо.

По его словам, руководство ЕС не защищает интересы членов объединения, а продолжает поддерживать Украину в конфликте с Россией.

Ранее Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину. По мнению политика, Владимир Зеленский действует в отношении их страны злонамеренно, а дело кроется в том, что он не готов принимать мирный подход республики по урегулированию кризиса на Украине.

